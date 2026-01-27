В Сочи загорелся двухэтажный частный дом, огонь охватил 350 «квадратов»

В Сочи вечером 27 января произошел крупный пожар в двухэтажном частном доме на улице Первомайской. Огонь охватил 350 кв. м строения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 20:41. Пожарные расчеты незамедлительно выехали на место происшествия. Очевидцы поделились кадрами с места событий в социальных сетях.

По прибытии спасатели установили, что горит двухэтажный частный дом с мансардой. Изначально пламенем было охвачено 300 кв. м. К 21:26 пожар удалось локализовать на площади 350 кв. м.

К тушению привлекли 65 человек и 22 единицы техники. Работы по ликвидации огня продолжаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Никита Бесстужев