Резервный самолет «Азимута» доставит пассажиров из Джидды в Минводы

Авиакомпания «Азимут» направила запасной самолет из Сочи для перевозки пассажиров рейса А49684 «Джидда—Минеральные Воды», который задержался 27 января из-за технических проблем. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Пассажирам предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам»,— говорится в официальном обращении авиакомпании.

Резервное воздушное судно уже прибыло в саудовский аэропорт и готовится к отправлению. Компания обеспечила путешественников необходимыми услугами в соответствии с действующими нормативами.

Никита Бесстужев