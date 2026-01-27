Суд приостановил работу полигона ТКО на Кубани на 7 дней

Суд обязал ООО «Стройдизайн» приостановить работу полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в станице Староминской Краснодарского края на семь суток. Решение вынесено по материалам Росприроднадзора, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В декабре 2025 года сотрудники службы провели плановую выездную проверку объекта, который эксплуатирует ООО «Стройдизайн». Специалисты обнаружили множественные нарушения природоохранного законодательства. Среди выявленных проблем — исчерпание проектной вместимости полигона.

По итогам проверки материалы передали в суд, который постановил остановить деятельность предприятия на неделю.

По информации СПАРК, ООО «Стройдизайн» зарегистрировано в Краснодарском крае в 2007 году. Основной вид деятельности компании — сбор неопасных отходов. Директором организации указан Александр Костенко. По итогам 2024 года чистая выручка компании составила 1 млн руб.

Никита Бесстужев