МОК пригласил еще четверых российских спортсменов на Олимпиаду
Международный олимпийский комитет направил приглашения российским саночникам Дарье Олесик и Павлу Репилову, а также горнолыжникам Семену Ефимову и Юлии Плешковой для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Приглашение также получила белорусская горнолыжница Мария Шканова, следует из заявления на сайте МОК.
Ранее участие в Играх подтвердили фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе.
