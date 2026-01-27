МОК пригласил еще четверых российских спортсменов на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет направил приглашения российским саночникам Дарье Олесик и Павлу Репилову, а также горнолыжникам Семену Ефимову и Юлии Плешковой для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Приглашение также получила белорусская горнолыжница Мария Шканова, следует из заявления на сайте МОК.

Ранее участие в Играх подтвердили фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе.

