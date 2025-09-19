Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Как Кортина над Парижем

На зимнюю Олимпиаду спортсменов из РФ допустят в том же формате, что и на летнюю

При возглавившей в июне Международный олимпийский комитет (МОК) Кирсти Ковентри головная спортивная организация сохранила тот же подход к вопросу о выступлении на Олимпийских играх отечественных спортсменов, что применялся при прежнем президенте Томасе Бахе. На ближайшую зимнюю Олимпиаду, которая состоится в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо, как и на прошлогоднюю летнюю в Париже, их допустят в нейтральном статусе с целым рядом ограничений, включая запрет на участие в официальных церемониях. Использование «парижского формата», учитывая удивительно жесткую позицию многих федераций, упорно продлевающих отстранение российских атлетов-«зимников», может привести к тому, что в Италии их окажется не больше, чем было во Франции. Там Россию представляли 15 человек.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После очередного заседания своего исполкома Международный олимпийский комитет распространил посвященное его итогам заявление, самая интересная часть которого касается участия в ближайшей Олимпиаде — зимней, которая состоится в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо,— российских и белорусских спортсменов. В их отношении с 2022 года, с начала специальной военной операции на Украине, применяются различные санкции.

МОК зафиксировал, что атлеты из России и Белоруссии будут допущены на итальянскую Олимпиаду с рядом ограничений, привычных по другим соревнованиям. Они смогут выступить на ней в нейтральном статусе, а использование национальных флагов, гимнов и символики будет запрещено.

При этом допуск не распространяется на командные соревнования и официальные церемонии открытия и закрытия: они пройдут без россиян и белорусов. Рассмотрением заявок от них займется специальная рабочая группа, действующая совместно с соответствующими федерациями.

Комментируя эти решения, Кирсти Ковентри, выигравшая в марте президентские выборы в МОК, а в июне вступившая в должность главы организации, подтвердила, что на самом деле речь идет о том же самом подходе, который применялся еще при ее предшественнике Томасе Бахе перед прошлогодней летней парижской Олимпиадой. Госпожа Ковентри, объясняя, почему все «осталось, как прежде», назвала его «справедливым», хотя у российской стороны, кажется, сложилось несколько иное понимание.

Олимпиада в Париже была пиком конфронтации во взаимоотношениях России с МОК, обострившихся в 2022 году.

Томас Бах формально и в самом деле активно призывал обеспечить российским спортсменам возможность соревноваться в Париже. Однако многие из них, в том числе под воздействием рекомендаций функционеров, отказались от попыток заявиться хотя бы в отборочные соревнования, ссылаясь на «дискриминационные» критерии допуска, содержащие, например, запрет на поддержку СВО, а некоторые, как борцы и дзюдоисты, объявили бойкот Олимпийским играм в последний момент, за считаные дни до их старта. Во Франции Россию представляла мизерная по ее меркам делегация из 15 атлетов, завоевавшая всего одну медаль: серебро добыли теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Как 15 российских спортсменов выступили в Париже

Глеб Сырица (24 года) — шоссейный и трековый велогонщик из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров

В групповой гонке на Олимпиаде сошел с дистанции, в гонке с раздельным стартом пришел к финишу 31-м. Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Играх в Париже Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Тамара Дронова (30 лет) — трековая и шоссейная велогонщица, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м

На Играх в Париже в групповой гонке пришла к финишу 47-й, в гонке с раздельным стартом — 21-й. Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио была 39-й

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Алена Иванченко (20 лет) — российская шоссейная и трековая велогонщица, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)

На Играх в Париже в групповой гонке пришла к финишу 72-й. Получила одну из двух женских квот на участие

Фото: Florian Frison / DPPI / AFP

Анжела Бладцева (18 лет) — гимнастка из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считал, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции

Заняла пятое место в олимпийских соревнованиях. Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Екатерина Александрова (29 лет) — теннисистка, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года)

На Играх в Париже проиграла в первом круге в одиночном разряде и в паре с Еленой Весниной. Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Мирра Андреева (17 лет) — теннисистка, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге

На Играх в Париже выиграла серебряную медаль в парном разряде с Дианой Шнайдер. В одиночном разряде и смешанном с Даниилом Медведевым вылетела в первом круге. Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Диана Шнайдер (22 года) — теннисистка из Жигулевска Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF(2022)

На Играх в Париже получила серебряную медаль в паре с Миррой Андреевой, в одиночном разряде дошла до 1/16 финала. Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Елена Веснина, справа (37 лет) — теннисистка, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года

На Олимпиаде в Париже в парном разряде с Екатериной Александровой не прошла первый круг. Не попадала в заявку из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА

Фото: Reuters / Edgar Su

Даниил Медведев (28 лет) — теннисист из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной

На Играх в Париже в одиночном разряде дошел до 1/8 финала, в парном разряде с Романом Сафиуллиным и смешанном с Миррой Андреевой вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Роман Сафиуллин (26 лет) — теннисист из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015)

На Играх в Париже в одиночном разряде дошел до 1/8 финала, в парном разряде с Даниилом Медведевым вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот

Фото: Reuters / Edgar Su

Павел Котов (25 лет) — теннисист из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024

На Играх в Париже в одиночном разряде вылетел в первом круге. Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Евгений Сомов (25 лет) — пловец, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва

На Играх в Париже не прошел в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. В заплыве на 100 м брассом выбыл в полуфинале. Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Алексей Коровашков (29 лет) — гребец-каноист из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году

На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Захаром Петровым занял четвертое место. В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Захар Петров (19 лет) — гребец на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)

На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Алексеем Коровашковым уступил бронзовым призерам 0,09 сек., в каноэ-одиночке также занял четвертое место. Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Олеся Ромасенко (34 года) — каноистка из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)

На Играх в Париже закончила соревнования в каноэ-одиночках в 1/4 финала. Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Но казалось, что за прошедший год в области спортивной политики произошли колоссальные сдвиги. Добавивший к должности министра спорта РФ должность президента временно отстраненного МОК Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев продекларировал курс на реинтеграцию в мировое спортивное сообщество, а оно, в свою очередь, вроде бы позитивно отнеслось к таким корректировкам. Уже в целом ряде видов — фехтовании, плавании, прыжках в воду, дзюдо, гимнастике — российских спортсменов с удовольствием допускают на топовые состязания с минимальной «фильтрацией» составов сборных. Кирсти Ковентри в своей предвыборной кампании и сразу после нее также придерживалась довольно благожелательной риторики по отношению к России, намекающей на «оттепель», но в решении «олимпийской проблемы» все же показала приверженность принципам, которым следовал считающийся ее ментором Томас Бах.

Между тем эта приверженность означает, что российское участие в итальянской Олимпиаде вряд ли будет намного более заметным, нежели во французской.

Все дело в том, что, в отличие от международных федераций, контролирующих летние виды спорта, те, что отвечают за зимние, до сих пор придерживаются жесткой «изоляционной» линии. Из крупных еще ни одна не сняла с россиян отстранение от своих официальных состязаний. И пока лишь две из них — Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) и Международный союз конькобежцев (ISU) — санкционировали допуск российских спортсменов на Олимпиаду. Причем ISU до предела сократил их представительство в фигурном катании, считающемся олимпийским хитом. Россию оставили без состязаний парников и танцоров, а за путевки на Олимпийские игры на проходящем сейчас в Пекине квалификационном турнире борются лишь одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник. В то же время есть структуры, заранее фактически объявившие о запрете на участие россиян в Олимпиаде. Наряду с Международной федерацией хоккея (IIHF), вида командного, это Международный союз биатлонистов (IBU), Международная федерация санного спорта (FIL) и Международная федерация бобслея и скелетона (IBFS).

Международный союз биатлонистов отказался пускать россиян на Олимпиаду

Впрочем, Михаил Дегтярев спокойно отнесся к решениям исполкома МОК, разглядев в них и позитивные моменты. В заявлении Дегтярева, опубликованном в его Telegram-канале, они охарактеризованы как «ожидаемые», поскольку «до восстановления ОКР в правах других решений быть не может». Работа же юридической комиссии МОК по вопросу восстановления, по словам министра, продолжается. Порадовал же его, как выяснилось, также отраженный в выступлении Кирсти Ковентри «взвешенный подход» «относительно того, что военные конфликты не могут служить причиной для разделения спорта, потому что в мире их происходит великое множество и в них вовлечены разные страны». Михаил Дегтярев отметил, что МОК намерен обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре «всех национальных олимпийских комитетов со своими спортсменами». На его взгляд, это показывает, что февральские Олимпийские игры «должны стать последними», в которых «наши атлеты участвуют в нейтральном статусе».

Алексей Доспехов

