Как Кортина над Парижем

При возглавившей в июне Международный олимпийский комитет (МОК) Кирсти Ковентри головная спортивная организация сохранила тот же подход к вопросу о выступлении на Олимпийских играх отечественных спортсменов, что применялся при прежнем президенте Томасе Бахе. На ближайшую зимнюю Олимпиаду, которая состоится в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо, как и на прошлогоднюю летнюю в Париже, их допустят в нейтральном статусе с целым рядом ограничений, включая запрет на участие в официальных церемониях. Использование «парижского формата», учитывая удивительно жесткую позицию многих федераций, упорно продлевающих отстранение российских атлетов-«зимников», может привести к тому, что в Италии их окажется не больше, чем было во Франции. Там Россию представляли 15 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После очередного заседания своего исполкома Международный олимпийский комитет распространил посвященное его итогам заявление, самая интересная часть которого касается участия в ближайшей Олимпиаде — зимней, которая состоится в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо,— российских и белорусских спортсменов. В их отношении с 2022 года, с начала специальной военной операции на Украине, применяются различные санкции.

МОК зафиксировал, что атлеты из России и Белоруссии будут допущены на итальянскую Олимпиаду с рядом ограничений, привычных по другим соревнованиям. Они смогут выступить на ней в нейтральном статусе, а использование национальных флагов, гимнов и символики будет запрещено.

При этом допуск не распространяется на командные соревнования и официальные церемонии открытия и закрытия: они пройдут без россиян и белорусов. Рассмотрением заявок от них займется специальная рабочая группа, действующая совместно с соответствующими федерациями.

Комментируя эти решения, Кирсти Ковентри, выигравшая в марте президентские выборы в МОК, а в июне вступившая в должность главы организации, подтвердила, что на самом деле речь идет о том же самом подходе, который применялся еще при ее предшественнике Томасе Бахе перед прошлогодней летней парижской Олимпиадой. Госпожа Ковентри, объясняя, почему все «осталось, как прежде», назвала его «справедливым», хотя у российской стороны, кажется, сложилось несколько иное понимание.

Олимпиада в Париже была пиком конфронтации во взаимоотношениях России с МОК, обострившихся в 2022 году.

Томас Бах формально и в самом деле активно призывал обеспечить российским спортсменам возможность соревноваться в Париже. Однако многие из них, в том числе под воздействием рекомендаций функционеров, отказались от попыток заявиться хотя бы в отборочные соревнования, ссылаясь на «дискриминационные» критерии допуска, содержащие, например, запрет на поддержку СВО, а некоторые, как борцы и дзюдоисты, объявили бойкот Олимпийским играм в последний момент, за считаные дни до их старта. Во Франции Россию представляла мизерная по ее меркам делегация из 15 атлетов, завоевавшая всего одну медаль: серебро добыли теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Но казалось, что за прошедший год в области спортивной политики произошли колоссальные сдвиги. Добавивший к должности министра спорта РФ должность президента временно отстраненного МОК Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев продекларировал курс на реинтеграцию в мировое спортивное сообщество, а оно, в свою очередь, вроде бы позитивно отнеслось к таким корректировкам. Уже в целом ряде видов — фехтовании, плавании, прыжках в воду, дзюдо, гимнастике — российских спортсменов с удовольствием допускают на топовые состязания с минимальной «фильтрацией» составов сборных. Кирсти Ковентри в своей предвыборной кампании и сразу после нее также придерживалась довольно благожелательной риторики по отношению к России, намекающей на «оттепель», но в решении «олимпийской проблемы» все же показала приверженность принципам, которым следовал считающийся ее ментором Томас Бах.

Между тем эта приверженность означает, что российское участие в итальянской Олимпиаде вряд ли будет намного более заметным, нежели во французской.

Все дело в том, что, в отличие от международных федераций, контролирующих летние виды спорта, те, что отвечают за зимние, до сих пор придерживаются жесткой «изоляционной» линии. Из крупных еще ни одна не сняла с россиян отстранение от своих официальных состязаний. И пока лишь две из них — Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) и Международный союз конькобежцев (ISU) — санкционировали допуск российских спортсменов на Олимпиаду. Причем ISU до предела сократил их представительство в фигурном катании, считающемся олимпийским хитом. Россию оставили без состязаний парников и танцоров, а за путевки на Олимпийские игры на проходящем сейчас в Пекине квалификационном турнире борются лишь одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник. В то же время есть структуры, заранее фактически объявившие о запрете на участие россиян в Олимпиаде. Наряду с Международной федерацией хоккея (IIHF), вида командного, это Международный союз биатлонистов (IBU), Международная федерация санного спорта (FIL) и Международная федерация бобслея и скелетона (IBFS).

Впрочем, Михаил Дегтярев спокойно отнесся к решениям исполкома МОК, разглядев в них и позитивные моменты. В заявлении Дегтярева, опубликованном в его Telegram-канале, они охарактеризованы как «ожидаемые», поскольку «до восстановления ОКР в правах других решений быть не может». Работа же юридической комиссии МОК по вопросу восстановления, по словам министра, продолжается. Порадовал же его, как выяснилось, также отраженный в выступлении Кирсти Ковентри «взвешенный подход» «относительно того, что военные конфликты не могут служить причиной для разделения спорта, потому что в мире их происходит великое множество и в них вовлечены разные страны». Михаил Дегтярев отметил, что МОК намерен обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре «всех национальных олимпийских комитетов со своими спортсменами». На его взгляд, это показывает, что февральские Олимпийские игры «должны стать последними», в которых «наши атлеты участвуют в нейтральном статусе».

Алексей Доспехов