В Батайске определили порядок выплат за поврежденные БПЛА автомобили
В Батайске утвердили механизм компенсаций владельцам транспортных средств, пострадавших от воздушных атак. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своем Telegram-канале.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Документ разработан на основе областного решения и запускает механизм помощи пострадавшим. Так, определены процедуры действий, создана специальная комиссия, назначен уполномоченный орган для приема и рассмотрения заявлений от жителей.
Для разъяснения деталей программы власти организуют встречу с пострадавшими. Мероприятие пройдет в пятницу, 30 января, в 18:00 в актовом зале городской администрации.