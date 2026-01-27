В Батайске определили порядок выплат за поврежденные БПЛА автомобили

В Батайске утвердили механизм компенсаций владельцам транспортных средств, пострадавших от воздушных атак. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своем Telegram-канале.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Документ разработан на основе областного решения и запускает механизм помощи пострадавшим. Так, определены процедуры действий, создана специальная комиссия, назначен уполномоченный орган для приема и рассмотрения заявлений от жителей.

Для разъяснения деталей программы власти организуют встречу с пострадавшими. Мероприятие пройдет в пятницу, 30 января, в 18:00 в актовом зале городской администрации.

Константин Соловьев