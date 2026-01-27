Владелец пекарни «Машенька» еще не принял предложение о совместной работе с ЛДПР

ЛДПР распространила сообщение о том, что владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов продолжит защищать малый бизнес «в рядах» партии. Однако сам предприниматель сообщил «Ъ», что он пока еще рассматривает предложение либерал-демократов и ждет конкретики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

«Помните владельца пекарни "Машенька" из Подмосковья, который обратился к президенту на прямой линии? Предприниматель продолжит защищать малый бизнес — в рядах ЛДПР»,— написали в официальном Telegram-канале партии. В публикации указано, что либерал-демократы пригласили Максимова в предпринимательский совет при подмосковном отделении ЛДПР. В разговоре с «Ъ» бизнесмен уточнил, что на данный момент еще не принял приглашение партийцев.

Денис Максимов подтвердил факт встречи с делегацией либерал-демократов, в которую вошел депутат Государственной думы Валерий Селезнев. «Мне приятно внимание такой известной политической партии»,— признался предприниматель. Сейчас он ждет от помощников господина Селезнева конкретики: какими «компетенциями и полномочиями» он будет пользоваться в совете. Только ознакомившись с этими деталями, бизнесмен будет готов принять окончательное решение: «Сказать: "Да, я в рядах ЛДПР",— я пока не могу. Могу сказать сейчас: "Да". А потом мне скажут, что я пять дней в неделю должен быть там-то и там-то и отвечать на звонки».

Никаких предложений о взаимодействии с другими партиями господину Максимову пока не поступало. «У меня никакого политического пристрастия нет. Надо понимать: речь идет не о политике, а о предметной работе»,— подчеркнул владелец пекарни.

В декабре Денис Максимов в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поделился с президентом опасениями, что новый налоговый режим принесет его бизнесу значительные издержки. 20 января предприниматель заявил о риске закрытия пекарни к маю этого года. Уже на следующий день Владимир Путин упомянул бизнесмена на совещании с правительством. В ответ на это министр экономического развития Максим Решетников лично озвучил предложения по исправлению ситуации с «Машенькой».

Степан Мельчаков