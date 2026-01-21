Решетников доложил Путину о мерах поддержки пекарни «Машенька»

Министр экономического развития России Максим Решетников на совещании правительства представил президенту РФ Владимиру Путину варианты поддержки подмосковной пекарни «Машенька». Предприятие принадлежит предпринимателю Денису Максимову.

По словам господина Решетникова, как предприятие общественного питания пекарня может претендовать на освобождение от уплаты НДС. Это возможно при условии выплаты зарплат на уровне средней по отрасли в Подмосковье за прошлый год. Кроме того, бизнес вправе рассчитывать на льготный тариф страховых взносов в размере 15%, поскольку общепит относится к так называемой экономике предложения. Для этого, отметил министр, необходимо повысить уровень оплаты труда, который сейчас существенно ниже среднего.

Альтернативный вариант предполагает смену ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), что позволит оформить пекарню как производственное предприятие и получить льготу по страховым взносам в размере 7,6%. Максим Решетников также отметил, что предприниматель Максимов может получить льготу по упрощенной системе налогообложения от Московской области.

Владимир Путин подчеркнул важность поддержки малого бизнеса после ужесточения налогового законодательства. В этом контексте он напомнил об обращении основателя пекарни Дмитрия Максимова в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Предприниматель рассказал о проблемах, вызванных снижением с 1 января 2026 года лимита доходов для применения патентной системы налогообложения с 60 млн до 20 млн руб. Тогда президент посоветовал бизнесмену отказаться от услуг бухгалтера и использовать «различные сервисы банковского и бухгалтерского дела». Накануне владелец «Машеньки» заявил о риске закрытия пекарни к апрелю–маю, указав, что рентабельность бизнеса составляет 15–16%.