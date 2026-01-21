Путин упомянул владельца пекарни «Машенька» на совещании с правительством

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства о важности поддержки некрупного бизнеса после ужесточения налогового законодательства. В этом контексте он вспомнил основателя подмосковной пекарни «Машенька» Дмитрия Максимова, рассказавшего главе государства об актуальных проблемах предпринимателей в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

«На "Прямой линии", как вы помните, было включение из одной из пекарен в Подмосковье, ее владелец указал на то, что налоговые новации усложнят, могут усложнить работу малого бизнеса, который совмещает производство и торговлю собственной продукцией»,— напомнил президент членам правительства. Президент выразил мнение, что данный сектор экономики должен иметь возможность комфортного перехода на новые системы налогообложения. «Иными словами, важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее» (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин заявил, что рассчитывает услышать предложения правительства, направленные на дополнительную поддержку производственного бизнеса.

Накануне владелец «Машеньки» объявил о возможном закрытии пекарни к апрелю-маю. По его словам, рентабельность его бизнеса составляет 15-16%. «Нам сейчас говорят: “12%, будьте любезны, заплатите”. То есть 3-4%, возможно, останется на жизнь»,— рассказал предприниматель. Сегодня это заявление прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что с владельцем пекарни находятся в контакте подмосковные власти.

В эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» господин Максимов поделился с президентом, что дополнительные издержки его бизнесу принесло понижение годового лимита доходов, при которых допускается патентная система налогообложения предприятий (освобождает от части налогов, включая НДС). С 1 января 2026 года этот лимит понизили с 60 млн до 20 млн руб. Выслушав обращение владельца пекарни, президент посоветовал ему обойтись без услуг бухгалтера и вместо этого пользоваться «различными сервисами банковского и бухгалтерского дела».