Суд привлек прокуратуру к иску серба, требующего дивиденды с Новороссийского порта

Арбитражный суд Краснодарского края привлек Южную транспортную прокуратуру в качестве третьего лица по делу гражданина Сербии Романа Минарика, который требует выплаты дивидендов с российских компаний, включая иск к ПАО «Новороссийский морской торговый порт» на 4,7 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, к рассмотрению привлечены прокуратура Краснодарского края, Минфин РФ, управление Росфинмониторинга по ЮФО, НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» и компания «Семпиола Инвест Лимитед», конечным бенефициаром которой является Роман Минарик.

Согласно картотеке арбитражных дел, с июня 2025 года господин Минарик судится с различными российскими компаниями, требуя погашения задолженности по выплате дивидендов. В частности, в иске к ПАО «НМТП» он просит взыскать 4,7 млн руб. задолженности и 253,5 тыс. руб. процентов «за пользование чужими денежными средствами». Акции порта в интересах Романа Минарика держит кипрская компания Sempiola Invest Limited, а сами бумаги хранятся на депозитарных счетах швейцарского банка Vontobel AG.

По словам представителей истца, господин Минарик живет в Сербии более 10 лет, ранее имел гражданство Германии, но сейчас не обладает ни немецким, ни чешским гражданством. Sempiola являлась акционером ПАО «НМТП» и получала дивиденды с 2016 по 2021 год.

Представители Романа Минарика подчеркнули, что инвестиции истца в российский рынок ведутся около 20 лет и акции приобретены через сделки на российском рынке ценных бумаг, а не за счет доходов за рубежом. В ходе предыдущих заседаний стороны обсуждали возможное наличие у истца гражданства недружественного государства и участие в других зарубежных компаниях, включая британскую Kor Field, которая также вовлечена в судебные разбирательства на территории РФ.

Россия ввела ограничительные меры в отношении активов и доходов инвесторов из недружественных стран. Решение принято в ответ на блокировку золотовалютных резервов РФ со стороны Евросоюза и государств G7. После начала специальной военной операции на Украине западные страны заморозили почти половину российских валютных резервов. Общая сумма заблокированных средств составляет около 300 млрд евро.

Никита Бесстужев

