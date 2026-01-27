В 2025 году на Кубани объем продаж аптечных лекарств вырос на 21%

Объем аптечных продаж лекарственных препаратов в Краснодарском крае по итогам 2025 года достиг 75,7 млрд руб., увеличившись на 20,9% по сравнению с предыдущим годом, следует из данных аналитического отчета DSM Group, с которыми ознакомился «Бизнес FM Краснодар». В денежном выражении рынок вырос на 13,1 млрд руб.

В натуральном выражении продажи лекарств прибавили 7% и составили 173,8 млн упаковок, при этом средневзвешенная цена одной упаковки за год увеличилась на 13%. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали препараты для лечения сахарного диабета: их продажи выросли на 130% и превысили 2,32 млрд руб. Существенный прирост также зафиксирован в сегментах гиполипидемических средств (+38,4%) и психотропных препаратов (+26,2%). Крупнейшей категорией по объему продаж в регионе остаются противовоспалительные препараты, оборот которых составил 4,21 млрд руб.

Вячеслав Рыжков