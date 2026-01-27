В Ростовской области в 2025 году радиационные показатели не превышали нормы

По итогам мониторинга 2025 года, в Ростовской области показатели радиационного фона не превышали допустимой нормы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Так, естественный гамма-фон в контрольных точках 55 административных территорий области составил 0,09-0,14 мкЗв/час, что не превышает средних значений многолетних наблюдений. Автоматическую гамма-съемку провели в Ростове-на-Дону, зоне наблюдения Ростовской АЭС, районе пункта хранения радиоактивных отходов и приграничных территориях. Показатели также остались в пределах нормы.

Средние значения суммарной бета-активности аэрозолей в области не превышают характерных для России показателей. В питьевой воде суммарная альфа-активность составила 0,03 Бк/л, бета-активность — 0,20 Бк/л, что соответствует нормам радиационной безопасности.

Содержание техногенных радионуклидов в продовольственном сырье и пищевых продуктах местного производства характеризуется естественными колебаниями. В жилых и общественных зданиях эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона составила 26,06 Бк/м при допустимом уровне 100 Бк/м для новых и 200 Бк/м для существующих строений. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения варьировалась от 0,11 до 0,16 мкЗв/час.

Константин Соловьев