Ростовский «Полимерпром» получил разрешение на выпуск систем для флота

Ростовская компания «Полимерпром» получила одобрение Российского морского регистра судоходства на производство вентиляционных и климатических систем для морского флота. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

Чиновник напомнил, что инвестиционный проект по созданию производства был подписан на «Иннопроме» в 2025 году.

ООО «Полимерпром» было основано в 2003 году в Таганроге Ростовской области. Основной вид деятельности компании — изготовление различных изделий из пластмасс. В 2024 году выручка предприятия превысила 972 млн рублей, чистая прибыль составила 9,9 млн рублей. Генеральным директором является Геннадий Бородин.

По словам господина Сорокина, у компании уже есть три контракта на поставку продукции. В настоящее время задействовано 1,5 тыс. кв. м производственных площадей, приобретено 10 единиц оборудования и создано 35 рабочих мест. Предприятие начало формирование собственной лаборатории для испытаний продукции, отметил заместитель губернатора.

В ближайшее время планируется приобрести еще 15 единиц оборудования и открыть 50 рабочих мест. В 2026 году продолжится строительство дополнительных производственных площадей не менее 1,5 тыс. кв. м.

Валентина Любашенко