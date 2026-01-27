«Высокие тарифы заставляют туристов менять модель потребления»

По итогам 2025 года средняя стоимость суток в санаториях Краснодарского края в декабре составила 5,8 тыс. руб. Это на 27% выше показателя аналогичного периода прошлого года, когда цена за ночь в кубанских здравницах составляла примерно 4,6 тыс. руб. Такие данные приводит Единая межведомственная информационно-статистическая система. Председатель Экспертного Совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов поясняет, почему растут цены, и как это влияет на санаторно-курортную отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Богданов

Фото: предоставлено автором Дмитрий Богданов

Фото: предоставлено автором

«Рост издержек у санаториев действительно составил около 27%, однако далеко не все объекты могут позволить себе такое повышение тарифов из-за ограничений спроса.

Основная проблема ценообразования в санаторной сфере связана со слабым финансовым блоком большинства учреждений. Исторически санаториями руководили главные врачи, что в 1990-е и начале 2000-х привело к уходу многих объектов с рынка.

Сейчас в отрасли применяются три модели формирования цен. Первая — ориентир на конкурентов, когда стоимость устанавливается с небольшой корректировкой относительно соседних объектов. Вторая — от затрат, когда тарифы повышают пропорционально росту расходов. Третья — профессиональное ценообразование с участием финансистов и маркетологов, но такой подход, к великому сожалению, встречается крайне редко.

В отличие от гостиничной индустрии, где активно развивается ревеню-менеджмент (наука о динамическом ценообразовании), в санаториях подобные специалисты практически отсутствуют. Более профессиональный подход характерен только для сетевых объектов категории 4-5 звезд.

Из-за резкого роста цен я назвал 2025-й "годом великой жадности". Несмотря на цены, спрос на санаторно-курортные услуги сохраняется. По моим оценкам, 7,3 млн человек отдохнули в санаториях, еще около 600 тыс. выбрали отели с оздоровительной базой.

Однако высокие тарифы заставляют туристов менять модель потребления. Люди сокращают продолжительность поездок — средний срок пребывания снизился до 10,5 дней, что не соответствует медицинским рекомендациям. Для молодежи оптимальная продолжительность составляет 10-12 дней, для людей старше 45 лет — от 14 дней.

Кроме того, около 70% гостей переходят на "сберегательную модель": выбирают более дешевые периоды, снижают категорию размещения или сокращают стоимость путевки, жертвуя качеством отдыха и лечения».