Вокзал Адлера возглавил рейтинг СКЖД по пассажиропотоку в 2025 году

Вокзал Адлера по итогам 2025 года занял первое место по пассажиропотоку среди крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги. Как сообщили в пресс-службе СКЖД, за год с вокзала Адлера отправились около 7 млн пассажиров, что позволило ему возглавить рейтинг наиболее загруженных железнодорожных узлов магистрали.

На втором месте расположился вокзал Сочи, обслуживший 4,54 млн пассажиров, третью позицию занял Ростов-Главный с показателем 4,53 млн человек. В пятерку лидеров также вошли Краснодар-1, где пассажиропоток составил 4,2 млн человек, и Кисловодск с 1,44 млн отправленных пассажиров. Существенные объемы перевозок зафиксированы также на вокзалах Пятигорска, Туапсе, Ессентуков, Олимпийского парка, Лазаревской, Новороссийска и Минеральных Вод.

Совокупный пассажиропоток крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги по итогам 2025 года достиг 40,7 млн человек, что подтверждает устойчиво высокий спрос на железнодорожные перевозки в регионе.

При этом в январе—октябре 2025 года с вокзала Адлера отправились 6,4 млн пассажиров, что на 5,9% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, когда было зафиксировано 6,8 млн человек. В целом за десять месяцев 2025 года на крупнейших вокзалах СКЖД было обслужено около 40 млн пассажиров, что на 5,8% превышает уровень аналогичного периода прошлого года, составившего 37,8 млн человек.

