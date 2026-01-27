Роспотребнадзор по Ростовской области получил почти 19 тысяч жалоб

В Ростовской области управление Роспотребнадзора в 2025 году получило более 18,6 тыс. обращений от граждан и организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наибольшую долю составили жалобы на нарушения прав потребителей — более 56% от общего количества. На втором месте оказались вопросы санитарного законодательства — 38%. Среди претензий потребителей лидируют нарушения при оказании работ и услуг — более 32% обращений. В этой категории больше всего жалоб касается бытового обслуживания населения (11%), услуг ЖКХ (4,6%) и финансового рынка (4,6%).

Нарушения в розничной торговле составили 24% жалоб. Из них 7,3% относятся к дистанционным продажам, 2,8% — к реализации продовольственных товаров. Кроме того, граждане также обращались по поводу услуг связи (5,2%), медицинских услуг (1,3%), транспортных (0,8%), туристических (0,4%) и гостиничных услуг (0,3%). Незначительная доля жалоб касалась риэлторской деятельности (0,05%) и долевого строительства жилья (0,04%).

В сфере санитарно-эпидемиологического благополучия наибольшее число обращений — 10,8% — связано с условиями проживания в жилых помещениях. По вопросам качества и безопасности пищевых продуктов поступило 5,5% жалоб, качества питьевой воды — 3%.

Кроме того, жители региона также жаловались на использование источников физических факторов (2,3%), содержание территорий поселений (1,4%) и условия воспитания и обучения (1,1%). По результатам рассмотрения обращений ведомство подало в суд 38 исков. Ведомство также выдано более 3 тыс. предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Константин Соловьев