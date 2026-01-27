В Азовском районе назначили нового начальника полиции

Межмуниципальный отдел МВД России «Азовский» возглавил подполковник Сергей Маматков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Азовского района.

Фото: Пресс-служба администрации Азовского района

Сергею Маматкову 38 лет, он является выпускником Ростовского юридического института МВД России. Согласно сообщению, новый начальник полиции прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника отдела в Аксайскому району. За это время он был награжден медалью МВД России «За отличие в службе».

Константин Соловьев