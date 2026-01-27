В поселке Розет отключили отопление из-за срыва ремонта котельной

В поселке Розет Красносулинского района жилые помещения и школа остались без отопления из-за срывов ремонта котельной. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Антонины Пшеничной Фото: telegram-канал Антонины Пшеничной

По данным властей, проблема возникла из-за неудовлетворительного технического состояния дымовой трубы, которая требует замены. На выходе из котельной температура теплоносителя снижена, что привело к недостаточному обогреву жилых помещений и образовательного учреждения. В 2025 году на ремонт были выделены средства, заключен контракт с челябинской фирмой ООО «ЛИБЕРТИ», и труба была поставлена. Однако подрядчик так и не установил ее в установленный срок.

Договор с компанией пришлось расторгнуть, ООО «ЛИБЕРТИ» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Отмечается, что администрация района готовит новый контракт и повторно выделяет средства на выполнение работ. Однако провести их в середине отопительного сезона невозможно — это потребует остановки котельной и значительного времени.

Работы планируют выполнить сразу после окончания отопительного периода, чтобы обеспечить поселок теплом в следующем сезоне.

Константин Соловьев