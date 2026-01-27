Донская ГАИ рекомендует объезд через Новочеркасск на М-4 «Дон»
В Ростовской области движение транспорта на 1020 км трассы М-4 «Дон» в северном направлении затруднено из-за сильного бокового ветра и снежного перемета. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, автомобилистам предложили воспользоваться альтернативным маршрутом: съехать на 1039 км в северном направлении и проехать через Новочеркасск, пос. Персиановский и Каменоломни.
«Просим водителей учитывать данные обстоятельства при планировании своих поездок»,— отметили в ведомстве.