Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Донская ГАИ рекомендует объезд через Новочеркасск на М-4 «Дон»

В Ростовской области движение транспорта на 1020 км трассы М-4 «Дон» в северном направлении затруднено из-за сильного бокового ветра и снежного перемета. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, автомобилистам предложили воспользоваться альтернативным маршрутом: съехать на 1039 км в северном направлении и проехать через Новочеркасск, пос. Персиановский и Каменоломни.

«Просим водителей учитывать данные обстоятельства при планировании своих поездок»,— отметили в ведомстве.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все