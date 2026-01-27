Цифровизацию кладбищ в Сочи планируют завершить к 2027 году

Власти Сочи планируют завершить цифровизацию всех 81 места захоронения города к 2026–2027 годам. Заполнение информационной базы началось в январе 2025 года, хотя сама система была создана в конце 2024-го. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на начальника управления по организации похоронного дела администрации города-курорта Алексана Белова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, задержка связана с продлением муниципального контракта на инвентаризацию 55 кладбищ. В 2024 году в рамках соглашения не были освоены 6,8 млн руб., из-за чего работы перенесли на следующий год. Объем финансирования составил 5,6 млн руб. Господин Белов отметил, что работы выполнены и оплачены в полном объеме, однако причины неосвоения средств не уточнил.

В 2025 году управление запланировало инвентаризацию 25 земельных участков. Однако только девять из них имели подходящий вид разрешенного использования — «кладбище», «общественное кладбище» или «ритуальная деятельность». У остальных территорий установленного статуса не оказалось.

Управление обратилось к комиссии по подготовке правил землепользования и застройки с просьбой включить участки в зону специального назначения. Алексан Белов подчеркнул, что полная цифровизация мест захоронения возможна только после выполнения земельно-кадастровых процедур.

На инвентаризацию 25 кладбищ городское собрание Сочи выделило 10 млн руб. Управление заключило контракт на обследование девяти земельных участков общей площадью 123,4 га стоимостью 8,8 млн руб.

Алина Зорина