Цифровизацию кладбищ в Сочи планируют завершить к 2027 году
Власти Сочи планируют завершить цифровизацию всех 81 места захоронения города к 2026–2027 годам. Заполнение информационной базы началось в январе 2025 года, хотя сама система была создана в конце 2024-го. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на начальника управления по организации похоронного дела администрации города-курорта Алексана Белова.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По его словам, задержка связана с продлением муниципального контракта на инвентаризацию 55 кладбищ. В 2024 году в рамках соглашения не были освоены 6,8 млн руб., из-за чего работы перенесли на следующий год. Объем финансирования составил 5,6 млн руб. Господин Белов отметил, что работы выполнены и оплачены в полном объеме, однако причины неосвоения средств не уточнил.
В 2025 году управление запланировало инвентаризацию 25 земельных участков. Однако только девять из них имели подходящий вид разрешенного использования — «кладбище», «общественное кладбище» или «ритуальная деятельность». У остальных территорий установленного статуса не оказалось.
Управление обратилось к комиссии по подготовке правил землепользования и застройки с просьбой включить участки в зону специального назначения. Алексан Белов подчеркнул, что полная цифровизация мест захоронения возможна только после выполнения земельно-кадастровых процедур.
На инвентаризацию 25 кладбищ городское собрание Сочи выделило 10 млн руб. Управление заключило контракт на обследование девяти земельных участков общей площадью 123,4 га стоимостью 8,8 млн руб.