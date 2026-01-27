Кубанскому комику Останину запросили почти 6 лет колонии за разжигание ненависти
Гособвинение запросило для стендап-комика из Ейска Артемия Останина наказание в виде пяти лет и 11 месяцев лишения свободы по делу об оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти, сообщили в Мещанском районном суде Москвы, где проходят прения сторон, пишет ТАСС. Поводом для уголовного преследования стали два публичных выступления артиста весной 2025 года.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в программе, представленной 7 марта, эксперты усмотрели «явное неуважение к обществу», а также глумление и десакрализацию образа Иисуса Христа. Эти действия были квалифицированы как оскорбление чувств верующих, при этом в обвинительном заключении также утверждается, что комик якобы создал организованную группу для совершения подобных высказываний.
Второй эпизод связан с выступлением от 15 марта, в ходе которого господин Останин пошутил о встреченном в метро мужчине с инвалидностью. Правоохранительные органы расценили высказывания как «враждебные комментарии» в отношении инвалида.
Артемий Останин был задержан в марте 2025 года при попытке выезда в Белоруссию и впоследствии арестован. Вину по обоим эпизодам он не признал, его защита настаивает на наличии существенных процессуальных и содержательных недостатков в обвинительном заключении.