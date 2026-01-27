Кубанскому комику Останину запросили почти 6 лет колонии за разжигание ненависти

Гособвинение запросило для стендап-комика из Ейска Артемия Останина наказание в виде пяти лет и 11 месяцев лишения свободы по делу об оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти, сообщили в Мещанском районном суде Москвы, где проходят прения сторон, пишет ТАСС. Поводом для уголовного преследования стали два публичных выступления артиста весной 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в программе, представленной 7 марта, эксперты усмотрели «явное неуважение к обществу», а также глумление и десакрализацию образа Иисуса Христа. Эти действия были квалифицированы как оскорбление чувств верующих, при этом в обвинительном заключении также утверждается, что комик якобы создал организованную группу для совершения подобных высказываний.

Второй эпизод связан с выступлением от 15 марта, в ходе которого господин Останин пошутил о встреченном в метро мужчине с инвалидностью. Правоохранительные органы расценили высказывания как «враждебные комментарии» в отношении инвалида.

Артемий Останин был задержан в марте 2025 года при попытке выезда в Белоруссию и впоследствии арестован. Вину по обоим эпизодам он не признал, его защита настаивает на наличии существенных процессуальных и содержательных недостатков в обвинительном заключении.

Вячеслав Рыжков