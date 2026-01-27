Франция ограничила передвижение российских дипломатов по стране

МИД Франции уведомил посольство России о применении одобренных Евросоюзом (ЕС) мер контроля за передвижением российских дипломатов. Теперь посольство должно уведомлять МИД о приезде или проезде транзитом дипломатов, аккредитованных в других странах ЕС.

Ограничения ввели с 25 января 2026 года, они также затрагивают членов семей дипломатов. Уведомление надо направить не позднее чем за 24 часа, рассказали «РИА Новости» в посольстве РФ. Диппредставительство добавило, что французская сторона «не предъявляет дополнительных требований, выходящих за рамки» санкций ЕС.

Ограничения наложены в рамках 19-го пакета санкций, принятого в октябре 2025 года. Соответствующие меры уже приняли Австрия и Нидерланды. Россия в ответ запретила въезд некоторым представителям евроинститутов и стран-членов ЕС. Европейская Служба внешних связей также рекомендовала дипломатам избегать мероприятий, где участвуют их российские коллеги.