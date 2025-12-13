«РИА Новости»: ЕС разослал инструкции по общению с дипломатами из России

Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) рекомендовала избегать мероприятий, где участвуют дипломаты из России. ЕСВС направила соответствующие инструкции в постпредства стран при ООН в Женеве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

В документе прописаны указания, как общаться с российскими дипломатами. В частности, если кто-то из европейских дипломатов оказался на мероприятии с российскими, то рекомендуется «не попадаться на камеру» вместе.

Инструкции сначала поступили в постпредство Евросоюза (ЕС) при ООН в Женеве, которое распространило их в другие диппредставительства. Это уже второй такой документ, составленный ЕСВС, уточняет собеседник агентства.

«РИА Новости» утверждает, что сотрудники одной из российских дипмиссий уже ощутили влияние упомянутых рекомендаций: им перестали подавать руки при встречах и даже попросили удалиться с мероприятия. В какой стране это произошло, не уточняется.

В рамках 19-го пакета санкций, принятого в октябре, ЕС ограничил передвижения российских дипломатов внутри своей территории. Financial Times писала, что их обяжут информировать правительства других стран о планируемых поездках до пересечения границ принимающей страны. Россия в ответ на санкции запретила въезд некоторым представителям евроинститутов и стран-членов ЕС.