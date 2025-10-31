Россия запретила въезд представителям европейских институтов

Россия запретила въезд некоторым представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза в ответ на девятнадцатый пакет антироссийских санкций, сообщили в МИД РФ.

Под ограничения попали лица, причастные к поставкам вооружения Украине, организации блокады российских судов и попыткам подрыва территориальной целостности РФ.

Запрет коснулся тех, кто участвует в преследовании российских должностных лиц, создает «трибуналы» против руководства России и выступает за конфискацию государственных активов и использования прибыли от них в интересах Украины.

Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, который затронул российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. ЕС также ограничит передвижения российских дипломатов внутри своей территории.