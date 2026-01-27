В Ростовской области 57% компаний внедряют искусственный интеллект для HR-задач

В Ростовской области 37% компаний стали чаще применять искусственный интеллект в работе и считают это одним из главных успехов 2025 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили эксперты hh.ru. По сравнению с показателями 2024 года доля работодателей, внедривших ИИ в различные процессы, выросла на 26 процентных пунктов.

Больше половины компаний (57%) так или иначе используют искусственный интеллект для решения HR-задач. Среди всех достижений прошедшего года CEO российских компаний чаще всего отмечают именно внедрение технологий ИИ — 40 % руководителей высшего звена выделили этот факт.

«Как правило, в использовании ИИ-инструментов топ-менеджмент видит возможности для роста общей эффективности, для оптимизации рутинных бизнес-процессов и для сокращения доли ошибок, вызванных человеческим фактором», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Наиболее часто ИИ для решения HR-задач применяют компании со штатом от 1 тыс. человек (62%), а наиболее редко — со штатом в пределах ста человек (53%).

Среди разнообразных задач HR-специалистов искусственный интеллект лучше всего зарекомендовал себя в подборе персонала — 31% компаний уже используют ИИ в этом направлении. Далее следуют кадровое администрирование (22%), обучение и развитие персонала (17%), адаптация новых сотрудников (15%) и целеполагание и оценка (11%).

В 2026 году работодатели из Ростовской области и ЮФО намерены продолжить интеграцию искусственного интеллекта в HR-процессы. Прежде всего это затронет адаптацию (22%), обучение (21%) и подбор персонала (18%).

Валентина Любашенко