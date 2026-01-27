С вокзала Адлера за 2025 год отправились 7 млн пассажиров

По итогам 2025 года крупнейшим по пассажиропотоку на Северо-Кавказской железной дороге стал вокзал Адлера, откуда за год отправились около 7 млн человек, следует из данных СКЖД. На втором месте оказался вокзал Сочи с показателем 4,54 млн пассажиров, на третьем — Ростов-Главный (4,53 млн).

В пятерку также вошли Краснодар-1, обслуживший 4,2 млн пассажиров, и Кисловодск с 1,44 млн. Далее в рейтинге расположились Пятигорск (1,42 млн), Туапсе (1,38 млн), Ессентуки (1,34 млн), Олимпийский парк (1,21 млн), Лазаревская (1,2 млн), Новороссийск (1,05 млн) и Минеральные Воды (994 тыс.).

Совокупный пассажиропоток крупнейших вокзалов СКЖД по итогам 2025 года достиг 40,7 млн человек.

Вячеслав Рыжков