Строительство семи поликлиник завершат на Кубани в 2026 году

В Краснодарском крае планируют завершить строительство семи поликлиник в 2026 году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Важнейшая задача нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" — строительство новых учреждений здравоохранения, прежде всего поликлиник. В 2026 году необходимо достроить семь объектов, и эту возможность мы не имеем права упустить»,— подчеркнул глава региона Вениамин Кондратьев.

По информации вице-губернатора Дмитрия Маслова, сейчас в крае возводят 12 медицинских учреждений. Два объекта в Темрюкском и Динском районах планируют передать министерству здравоохранения в апреле. Еще пять поликлиник сдадут до конца 2026 года — две в Краснодаре, а также в Приморско-Ахтарском муниципальном округе, Щербиновском и Красноармейском районах.

Оставшиеся четыре медучреждения в Новороссийске, Выселковском, Курганинском и Темрюкском районах завершат в 2027 году. Также до конца 2026 года планируется достроить лечебный комплекс в станице Тбилисской.

Как отметили в администрации региона, в январе 2026 года начала работу новая детская поликлиника в Павловском районе, рассчитанная на 250 посещений в смену. Учреждение построили и оснастили современным оборудованием в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Алина Зорина