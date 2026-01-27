Москалькова: найдены более 2 тыс. пропавших с начала СВО военнослужащих

С начала СВО удалось установить судьбу более двух тысяч без вести пропавших военнослужащих, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, среди пропавших были «случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач».

Госпожа Москалькова на прошлой неделе была в Женеве, где обсуждалось взаимодействие с международными организациями и алгоритм действий для нахождения пропавших. Омбудсмен считает главным, чтобы семьи получали информацию о судьбе родных, и эту работу она назвала приоритетной.

«Общими усилиями нам удалось установить судьбу более двух тысяч из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые были в госпитале»,— рассказала Татьяна Москалькова, не приводя конкретных цифр (цитата по «РИА Новости»).

В январе 2025 года Российский Красный Крест сообщал, что нашел более 1,4 тыс. пропавших без вести в Курской области — 1098 гражданских лиц и 321 военнослужащего. По данным российского омбудсмена, за прошлый год установили местонахождение более 300 пропавших на СВО военнослужащих.