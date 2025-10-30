Более 300 пропавших без вести на СВО военнослужащих нашли в 2025 году

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в 2025 году были найдены более 300 без вести пропавших на СВО военнослужащих. По ее словам, они находились либо в плену, либо в госпиталях.

Данные госпожа Москалькова представила на встрече с экспертами в области интеграции военнослужащих в мирную жизнь, сообщает ТАСС. За помощь в поиске пропавших она поблагодарила Минобороны, ФСБ и президента Владимира Путина.

20 января Российский Красный Крест сообщал, что нашел более 1,4 тыс. пропавших без вести в Курской области — 1098 гражданских лиц и 321 военнослужащего. Татьяна Москалькова сообщала, что ее аппарат в 2024 году установил судьбу 3176 пропавших без вести военнослужащих. В конце декабря 2024 года глава делегации Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии Борис Мишель говорил «Ъ», что сейчас организация рассматривает 41,4 тыс. дел по розыску пропавших без вести в результате боевых действий на Украине (мирных граждан и военнослужащих с обеих сторон конфликта).

Полина Мотызлевская