Вокзал Ростов-Главный вошел в топ-3 по количеству отправленных пассажиров на СКЖД

С вокзала Ростов-Главный в 2025 году отправилось 4,53 млн пассажиров. Он вошел в топ-3 по количеству отправленных пассажиров на СКЖД за год. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

По информации ведомства, абсолютным лидером по отправке пассажиров стал вокзал Адлер — с крупнейшей приморской железнодорожной гавани за 12 месяцев отправилось более 7 млн человек. На втором месте расположился Сочи с показателем 4,5 млн отправленных пассажиров.

В рейтинге крупнейших вокзалов также фигурируют Краснодар-1 (4,2 млн пассажиров), Кисловодск (1,4 млн), Пятигорск (1,4 млн), Туапсе (1,38 млн), Ессентуки (1,34 млн), Олимпийский парк (1,2 млн), Лазаревская (1,2 млн), Новороссийск (1,05 млн) и Минеральные Воды (994 тыс. человек).

Общий объем пассажирских перевозок с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении составил 40,7 млн человек за 2025 год.

Валентина Любашенко