Замглавы правительства Крыма Светлана Маслова подала в отставку

Заместитель главы правительства Крыма Светлана Маслова покинула свою должность по собственному желанию. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава республики отметил добросовестную работу Светланы Масловой на благо региона и его жителей. «Благодарю Светлану Борисовну за системный и профессиональный подход к работе, добросовестный труд на благо Крыма и жителей республики»,— написал Сергей Аксенов.

Ранее Светлана Маслова прошла отбор комиссии для участия в конкурсе на должность главы Анапы. Из 18 поданных заявок было отобрано три кандидатуры для направления в городской совет.

Алина Зорина