В Ростовской области возбудили дело об организации незаконной миграции

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области выявили восемь нарушителей миграционного законодательства в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверочных мероприятий в отношении двух иностранных граждан приняли решения об аннулировании патентов.

Еще двое иностранцев совершили четыре нарушения по гл. 18 КоАП РФ (административные правонарушения в области защиты Государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ), из них два – нарушения режима пребывания – ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ и два – незаконное осуществление трудовой деятельности – ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ.

Работодатель, который привлек иностранных граждан к трудовой деятельности, нарушил закон дважды. Ему вменяют незаконное привлечение иностранцев к работе.

Принимающая сторона предоставила жилье двум нелегальным мигрантам, что также является нарушением закона. По данному факту зарегистрирован материал по признакам преступления — организация незаконной миграции.

Проводится процессуальная проверка.

Валентина Любашенко