Горнолыжная школа «Роза Хутор» подтвердила международный стандарт ISIA Ski School

Он свидетельствует о высочайшем уровне квалификации инструкторов курорта.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Международный стандарт ISIA Ski School — один из ключевых показателей качества и профессионализма служб инструкторов. Он ориентирован на потребности гостей: позволяет им быстро оценить уровень горнолыжной школы и быть уверенными в высоком качестве услуг. Оценку проводит Национальная Лига Инструкторов (НЛИ). Национальная Лига Инструкторов (НЛИ) является официальным представителем России в International Ski Instructor Association (ISIA).

«Получение стандарта ISIA Ski School — результат слаженной работы всей команды, подтверждение, что горнолыжная школа «Роза Хутор» входит в число лучших в мире. В прошлом сезоне услугами школы воспользовались более 40 000 человек, половина из них — до 13 лет. Важно, что каждый из гостей получил опыт, соответствующий уровню ведущих мировых курортов»,— отметил старший инструктор горнолыжной школы «Роза Хутор» Павел Петухов.

Созданная 15 лет назад Горнолыжная школа «Роза Хутор» также является обладателем наивысшей оценки национального рейтинга «Звезды качества». Главная цель её работы — помочь гостям освоить и улучшить навыки катания, сделав его максимально комфортным и безопасным.

Для тех, кто только встает на лыжи или сноуборд, на курорте действует специальное предложение «Начинаем кататься на Роза Хутор ALL INCLUSIVE». Оно включает ски-пасс, два часа занятия в группе с инструктором, прокат оборудования, шлема, куртки, брюк, маски и перчаток. Особое внимание курорт уделяет юным гостям. Специалисты Горнолыжной школы «Роза Хутор» первыми в стране получили удостоверения детского инструктора по программе Национальной Лиги инструкторов (НЛИ). В Горнолыжном клубе «Егорка» работают программы для детей от трех лет.

https://rosakhutor.ru/



ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"»