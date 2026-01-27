Два района Ростова остались без воды из-за порывов

Из-за порывов на сетях без воды остались два района Ростова-на-Дону. Ремонт ведется на ул. Котовского в Советском район и на по ул. Крупской в Железнодорожном районе. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента энергетики и ЖКХ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Советском районе холодное водоснабжение ограничено по улицам Павлова, Лесной и Доватора, а в Железнодорожном районе отключение затронуло дома и объекты в границах улиц 4-я Кольцевой, 3-я Баррикадной, МОПРа и пр-та Стачки.

Подачу воды планируется восстановить до 18:00 27 января.

Наталья Белоштейн