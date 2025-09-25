Пожар на липецком участке Воронежского заповедника нанес ущерб в размере 174 млн

Ущерб от пожара на участке ФГБУ «Воронежский государственный биосферный заповедник имени В. М. Пескова» в Усманском районе Липецкой области, продолжавшегося с 29 мая по 5 июня, оценивается почти в 174 млн руб. Об этом рассказал ТАСС директор заповедника Анатолий Тарасов.

По его словам, площадь пожара составила 965,5 га, из которых 915 га пришлось на лесной массив. Господин Тарасов отметил, что в результате возгорания погибли лишь мелкие животные, обитающие в земле, и насекомые, так как крупные звери почувствовали опасность и заблаговременно покинули территорию. Наиболее масштабными стали повреждения растительного покрова, включая выгорание черники и краснокнижной брусники.

Пожар на липецком участке Воронежского биосферного заповедника возник в результате обрыва линии электропередач.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), особый противопожарный режим действует в восьми муниципалитетах Липецкой области. С начала 2025 года по 25 сентября в регионе произошло два лесных возгорания общей площадью 551,7 га.

