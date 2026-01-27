Бывшему нижегородскому депутату дали условный срок за нелегальных мигрантов

Предпринимателя, бывшего члена совета депутатов Богородского округа Нижегородской области Станислава Караганского признали виновным в организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Ему назначили два года лишения свободы условно и штраф 100 тыс. руб., сообщили «Ъ-Приволжье» в Богородском горсуде 27 января 2026 года.

Весной 2025 года полиция выявила на птицефабрике 11 нелегальных мигрантов

Весной 2025 года полиция выявила на птицефабрике 11 нелегальных мигрантов

Фото: Нижегородский областной суд

Согласно материалам дела, с 2023 по 2025 год предприниматель привлекал мигрантов из Узбекистана, не имевших разрешительных документов, к работам на птицефабрике в селе Арапово. Всего на фабрике весной 2025 года выявили 11 нелегалов, включая детей.

Вину подсудимый не признал.

Как писал «Ъ-Приволжье», предпринимателя также оштрафовали на 1 млн руб. по административной статье о нелегальных мигрантах. На него составили восемь протоколов по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Галина Шамберина