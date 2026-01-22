Богородского экс-депутата оштрафовали на 1 млн рублей за нелегальных мигрантов

Индивидуального предпринимателя, бывшего члена совета депутатов Богородского округа Станислава Караганского оштрафовали на 1 млн руб. по административной статье о нелегальных мигрантах. Всего на него составили восемь протоколов по ч. 1 ст. 18.15 КоАП, говорится на сайте Богородского горсуда.

Согласно материалам дела, с 2023 по 2025 год предприниматель привлекал граждан Узбекистана к работам на птицефабрике в селе Арапово. При этом мигранты работали без разрешительных документов. За каждое нарушение его оштрафовали на 125 тыс. руб. Постановления в законную силу не вступили.

Как писал «Ъ-Приволжье», в отношении Станислава Караганского также рассматривается уголовное дело об организации незаконной миграции по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. Всего на фабрике выявили 11 нелегальных мигрантов. Одну гражданку этой страны оштрафовали на 4 тыс. руб. и выдворили ее вместе с детьми. Остальных также выдворили из России, оштрафовав дополнительно на 30 тыс. руб.

