На свой страх и НДС

Кубанские предприниматели начали год в условиях серьезных изменений в налоговой сфере. Есть и другие сложности для бизнеса. Среди риск-факторов опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты отметили риск потери прибыльности, процессы деприватизации, высокую ключевую ставку, падение покупательной способности населения и другие. При этом власти поставили ряд целей, в числе которых обозначено восстановление темпов роста экономики и инвестиционной активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кубанские предприниматели начали 2026 год в условиях масштабных изменений в налоговой сфере, сохранения санкционного давления, высокой ключевой ставки, внешне- и внутриполитической нестабильности, а также новых правовых реалий, связанных с новой практикой деприватизации. Независимые эксперты региона в беседе с «Ъ-Кубань» оценили значимость основных риск-факторов, сложившихся для кубанского бизнеса в новом году.

Как считает доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди, риск потери прибыльности бизнеса в этом году можно назвать ключевым. «Сюда входит стагнация платежеспособного спроса, подавленное состояние спроса, которое сохраняется ввиду жесткой денежно-кредитной политики и исчерпания возможностей большинства бизнесов повышать эффективность. Доступ к новым технологиям, инвестициям сегодня очень дорог или закрыт из-за санкций. Потенциал, на котором экономика продержалась 2023–2025 годы, практически исчерпан»,— добавляет собеседник издания.

К риск-факторам господин Полиди относит увеличение налогов, которое может привести к росту теневого сектора экономики, а также сохранение высокой ключевой ставки и, как следствие, дороговизну кредитов.

«Валютная неопределенность для экспортеров и импортеров сегодня усложняется санкционными ограничениями и меняющимися условиями доступа на международные рынки. Из-за этого экспортно-импортный сектор перестанет быть конкурентоспособным. Издержки на проведение операций, которые вынуждены нести участники рынка, кратно превышают то, что могут позволить себе предприниматели из других юрисдикций»,— поясняет эксперт.

Также он отмечает актуализацию рисков, связанных с масштабированием деприватизационных процессов. «В большей степени эта практика может повлиять на желание инвесторов вообще вкладываться в российскую экономику»,— считает Александр Полиди.

Председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков расценивает как серьезную угрозу падение покупательной способности населения, изменение налоговых реалий.

«Наибольшую тревогу вызывает то, что правила меняются непредсказуемо. За 2025 году критерии УНС снижались дважды: сначала с 200 млн руб. с оборота до 60 млн руб., а затем — с 60 млн руб. до 20 млн руб. НДС вырос с 20 до 22%. Получается, что компаниям нет смысла развиваться. Уже сейчас многие закрываются»,— говорит господин Башмаков.

При этом с международными платежами стало проще, считает собеседник издания. Зато новым риском обозначилось ужесточение контроля подсанкционных товаров. Если два-три года назад такие товары проходили спокойно, то сейчас ситуация стала сложнее, отмечает он. Суммарно можно говорить о росте издержек предпринимателей.

Директор ООО «ФМ Консалтинг» Валерий Фрампольский, возглавляющий комитет по налоговому администрированию краевого отделения «Опоры России» и входящий в состав Общественного совета при УФНС по региону, считает, что сам по себе рост налоговой нагрузки, увеличение НДС, страховых взносов, хотя и неприятен, но не является большой проблемой для малого бизнеса. Критическое значение имеют два фактора: снижение критериев для применения упрощенной системы налогообложения и перегретый рынок зарплатных ожиданий сотрудников.

«В моей бухгалтерской компании у меня порядка ста клиентов. В прошлом году только из-за необходимости перехода на НДС в ликвидацию пошло до 10%. Они просто ушли с рынка»,— говорит господин Фрампольский.

По его мнению, дальнейшее поэтапное снижение критериев для применения УСН уже не окажет большого эффекта, так как на ближайшие годы эти правила и дальнейшая стратегия на ликвидацию «упрощенки» уже понятны. Обостряются риски, связанные с ростом зарплат и дефицитом кадров,— они остаются одними из ключевых последние два-три года. «Перегрев зарплатных ожиданий вызван дефицитом кадров, соответственно, малый бизнес просто не может платить столько, сколько хотят получать потенциальные соискатели. Валютные риски не считаю серьезными, потому что последние годы мы не видели резких скачков и падений курса, высокой волатильности. А вот высокая ключевая ставка, не дающая доступа к кредитным ресурсам,— это большая проблема. Причем снижения ставки с 21 до 17%, а затем до 16% несущественны. Рабочая ставка должна быть на уровне 5%»,— отмечает Валерий Фрампольский.

Директор Южно-Русского агентства макроэкономических исследований (Краснодар) Алексей Кирсанов главным риск-фактором для бизнеса называет отсутствие нормальной конкурентной среды на рынке. По его мнению, сегодня может выживать только крупный бизнес. Эксперт имеет в виду и возможность доступа к финансовым ресурсам, и способность проходить разрешительные процедуры.

«А вот высокая ключевая ставка, не дающая доступа к кредитным ресурсам,— это большая проблема. Причем снижения ставки с 21 до 17%, а затем до 16% несущественны. Рабочая ставка должна быть на уровне 5%»

«Если вы захотите заниматься, например, производством куриного яйца, то поймете, что его себестоимость у вас выйдет в разы дороже, чем у производителей-монополистов. Крупные производители яиц сами изготавливают для себя компоненты кормов. В кормах, оборудовании, сельхозтехнике у них заложены госсубсидии. Вам же нужно будет покупать все это по рыночной цене»,— говорит господин Кирсанов.

Власти Кубани в начале года поставили ряд экономических целей, среди которых обозначены восстановление темпов роста экономики и инвестиционной активности, изменение структуры импорта товаров и услуг, повышение производительности труда, ускоренное внедрение перспективных технологий. Об этом, в частности, говорилось на совещании, посвященном планам работы исполнительной власти региона в текущем году.

Для реализации этих задач планируется обеспечить рост экономики на уровне 102,6%. В этих целях власти намерены оказывать «комплексную поддержку предпринимателей и инвесторов, создавать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса в регионе». Основным инструментом для этого станет внедрение национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая включает в себя 11 дорожных карт.

Планируется продолжать системную работу с инвесторами и сохранить поддержку импортозамещающих производств, активно работать по нацпроектам технологического лидерства, расширяя и открывая предприятия. Власти края наметили планы по привлечению внешних ресурсов и активизации внутренних. Поставлена задача к 2030 году достичь 2 трлн руб. инвестиционных вложений в экономику и в целом перейти от точечного привлечения капитала к экосистеме инвестирования.

Михаил Волкодав