Кубанский суд признал турецкого застройщика банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) России о признании АО «Хазинедароглу-Озкан Иншаат Аноним Ширкети» (Турция, Стамбул) несостоятельным (банкротом).

Основанием для обращения в суд послужила задолженность компании перед ФНС в размере 18,1 млн руб. основного долга, а также пени и штрафы. Последняя налоговая отчетность сдавалась компанией в 2015 году.

Суд установил, что у должника отсутствует хозяйственная деятельность, а также подтверждено отчуждение значительного количества транспортных средств в период с 2014 по 2025 год.

В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника назначен Владислав Дергачев. Ему поручено представить отчет по результатам процедуры конкурсного производства до 20 июля 2026 года.

АО «Хазинедароглу-Озкан Иншаат Аноним Ширкети» занималось строительством олимпийских объектов в Сочи. В 2016 году НАО «Красная Поляна» подало иск к обществу о взыскании 51,3 млн руб. за ненадлежащее выполнение работ в рамках строительного контракта. Турецкая компания должна была построить комплекс подпорных заграждений горы Аибга (обеспечивающих защиту от снега, паводков, укрепляющих грунт и т. д.). В перечень работ также входила автоматическая система искусственного оснежения — как сооружения по накоплению снега, так и аппаратура для его создания. По данным НАО «Красная Поляна», после сдачи в ходе эксплуатации объекта выявились дефекты — трещины и просадки фундамента, замачивание оснований, нарушение работы датчиков и оптико-волоконной линии. Суд удовлетворил иск частично, взыскав с АО «Хазинедароглу-Озкан Иншаат Аноним Ширкети» в пользу ООО «Красная Поляна» 49,7 млн руб.

С 1 января 2016 года вступило в силу постановление правительства РФ, запрещающее турецким компаниям и гражданам заниматься некоторыми видами деятельности на территории России. Речь в постановлении, в частности, шла о строительстве зданий и инженерных сооружений, деятельности в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, обработки древесины. Кроме того, запрещалась работа турагентств, гостиниц, а также оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

