В Ростовской области выставили на продажу базу отдыха за 115 млн рублей

В х. Новоалександровка Азовского района выставили на продажу базу отдыха за 115 млн руб. Соответствующая информация опубликована на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Фото: сайт базы отдыха «Вкус лета»

База отдыха «Вкус Лета» расположена на участке 60 соток, из которых благоустроено 35. В лот входят гостиница, три подогреваемых переливных бассейна, две бани и 24 беседки.

Гостиничный комплекс способен принять до 370 человек одновременно.

Наталья Белоштейн

