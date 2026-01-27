В Ростовской области выставили на продажу базу отдыха за 115 млн рублей
В х. Новоалександровка Азовского района выставили на продажу базу отдыха за 115 млн руб. Соответствующая информация опубликована на одном из сайтов бесплатных объявлений.
Фото: сайт базы отдыха «Вкус лета»
База отдыха «Вкус Лета» расположена на участке 60 соток, из которых благоустроено 35. В лот входят гостиница, три подогреваемых переливных бассейна, две бани и 24 беседки.
Гостиничный комплекс способен принять до 370 человек одновременно.