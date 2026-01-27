Ростовская область увеличила экспорт мясной продукции на 43%
В 2025 году Ростовская область увеличила экспорт мясной продукции на 43% в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Первые партии мяса и субпродуктов птицы в 2026 году направлены в КНР и Узбекистан. В ближайшее время планируются поставки в Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан.
Отгруженная продукция прошла обязательный ветеринарный контроль в донском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса. Результаты проверок подтвердили полное соответствие ветеринарно-санитарным стандартам стран-импортеров.