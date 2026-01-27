Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовская область увеличила экспорт мясной продукции на 43%

В 2025 году Ростовская область увеличила экспорт мясной продукции на 43% в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первые партии мяса и субпродуктов птицы в 2026 году направлены в КНР и Узбекистан. В ближайшее время планируются поставки в Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан.

Отгруженная продукция прошла обязательный ветеринарный контроль в донском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса. Результаты проверок подтвердили полное соответствие ветеринарно-санитарным стандартам стран-импортеров.

Наталья Белоштейн

