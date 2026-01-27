Таганрожцы получили поддержку на 49 млн рублей в рамках нацпроекта «Семья»

Власти Таганрога заключили с горожанами 207 социальных контрактов на общую сумму свыше 49 млн руб. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

По словам госпожи Камбуловой, приоритетное право на оформление контракта имеют многодетные семьи. Соглашения заключаются в рамках нового национального проекта «Семья», направленного на улучшение условий жизни россиян. В рамках поддержки 61 таганрожец смог найти постоянную работу, 120 жителей запустили собственный бизнес, 26 граждан решили трудную жизненную ситуацию.

«Среди трудоустроенных — инженеры на ТАГМЕТе, сборщики летательных аппаратов на ТАНТК им. Г.М. Бериева, бухгалтер в детской городской больнице, сотрудник УМВД России по Таганрогу, архитектор в ООО "Сфера", банковский менеджер, воспитатели детских садов и школьные учителя»,— подчеркнула глава Тганрога.

И продолжила: «Многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами приобрели бытовую технику, мебель, ноутбуки и другие товары, необходимые для содержания, образования и развития детей».

Валентина Любашенко