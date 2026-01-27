На Дону почти 50% случаев вирусных инфекций приходится на грипп

В Ростовской области 49,6% случаев заболевания вирусными инфекциями приходится на грипп, доминирующим является гонконгский (H3N2). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Еще 50,4% приходится на респираторные заболевания негриппозной этиологии (аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус).

В целом по региону на четвертой неделе 2026 года в сравнении с третьей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, эпидемические пороги не превышены.

Наталья Белоштейн