Один человек погиб и пятеро ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области как минимум девять ракет, 100 беспилотников и 43 боеприпаса. Вследствие атак погиб один человек, пострадали два бойца «Орлана» и трое мирных жителей. Были повреждены 11 жилых помещений и 14 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке.

Мирный житель погиб в городе Шебекино Шебекинского округа от атаки беспилотника на автомобиль. Он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Транспортное средство повреждено. В городе также получил ранения мирный житель при детонации дрона. Его транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки пострадали крыша надворной постройки и фасад частного дома. Вследствие ударов трех беспилотников в Шебекино были повреждены два коммерческих объекта и линия электропередачи. Электроснабжение восстановлено. В селе Мешковое беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю — машина пострадала. В селе Вознесеновка БПЛА сдетонировал рядом с частным домом — выбиты окна здания и поврежден забор. В селе Новая Таволжанка в результате атак двух дронов пострадало остекление частного дома. Также огнем уничтожен легковой автомобиль. ВСУ выпустили по округу 35 БПЛА и три боеприпаса.

Вследствие ракетного удара в Белгородском округе при исполнении служебных задач пострадали два бойца «Орлана». Одного из них доставили со множественными осколочными ранениями ног в городскую больницу №2 Белгорода. Второй пострадавший самостоятельно обратился в медучреждение — ему диагностировали минно-взрывную травму и касательное осколочное ранение спины. Он продолжит лечение амбулаторно. В поселке Октябрьском при атаке двух дронов пострадали крыша многоквартирного дома и легковой автомобиль. В поселке Разумное упавшие обломки от сбитого беспилотника повредили окна в двух квартирах и кровлю многоэтажного дома. Суммарно муниципалитет подвергся атакам 23 БПЛА и девяти ракет.

От ударов дронов в селах Гора-Подол и Головчино в Грайворонском округе пострадали двое мирных жителей. После оказания медпомощи они продолжат лечение дома. В городе Грайвороне из-за атаки беспилотника по коммерческому объекту загорелся легковой автомобиль — огонь ликвидировали пожарные. В селе Гора-Подол посечен легковой автомобиль и выбиты окна в одной квартире многоэтажного дома. В селе Головчино полностью сгорел легковой автомобиль, а также поврежден грузовой. В результате еще одной атаки БПЛА в селе Головчино пострадали крыша, забор и окна частного дома. ВСУ атаковали округ с помощью 11 беспилотников и 27 боеприпасов.

За выходные в Белгородской области были ранены четыре мирных жителя, в том числе один ребенок.

Кабира Гасанова