В белгородском Шебекино БПЛА атаковал автомобиль: убит мирный житель
В городе Шебекино Белгородской области украинский дрон снова атаковал автомобиль: раненый мирный житель умер до приезда скорой помощи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Глава области также рассказал, что взрывом дрона ранен еще один горожанин. С баро- и минно-взрывной травмами его доставили в больницу № 2 облцентра.
Несколькими часами раньше беспилотники ранили двух жителей Грайворонского округа.