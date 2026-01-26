В белгородском Шебекино БПЛА атаковал автомобиль: убит мирный житель

В городе Шебекино Белгородской области украинский дрон снова атаковал автомобиль: раненый мирный житель умер до приезда скорой помощи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава области также рассказал, что взрывом дрона ранен еще один горожанин. С баро- и минно-взрывной травмами его доставили в больницу № 2 облцентра.

Несколькими часами раньше беспилотники ранили двух жителей Грайворонского округа.

Юрий Голубь