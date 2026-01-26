Шесть человек пострадали при обстрелах Черноземья на выходных

За прошедшие выходные ВСУ атаковали четыре региона Черноземья с помощью как минимум 45 беспилотников. По данным Минобороны, больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 30. Еще 11 БПЛА уничтожили над Курской областью, четыре — над Орловской, один — над Воронежской. Как сообщили местные власти, в результате атак пострадали шесть человек.

В Белгородской области за выходные были ранены четыре мирных жителя, в том числе один ребенок. Разрушения получили 20 жилых помещений и 31 транспортное средство. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, по региону выпустили как минимум 91 боеприпас и 108 беспилотников всех типов.

Из сообщений губернатора Курской области Александра Хинштейна следует, что регион атаковали с помощью 41 беспилотника. Также зафиксировано четыре сброса взрывных устройств и 76 артиллерийских обстрелов. В результате ударов ВСУ с 9:00 25 января до 7:00 26 января пострадали 63-летняя женщина и 60-летний мужчина. Им оказана медицинская помощь. Также повреждены два частных дома и газовая труба.

Власти Воронежской и Орловской областей сообщили, что в результате атак БПЛА на выходных никто не пострадал, разрушений нет.

На прошлых выходных при обстрелах Черноземья один человек погиб и пятеро пострадали.

Алина Морозова