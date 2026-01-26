БПЛА ранили двух человек в Белгородской области 26 января

В Грайворонском округе Белгородской области в результате ударов дронов были ранены два человека в понедельник, 26 января. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

По информации главы региона, в селе Гора-Подол БПЛА атаковал легковой автомобиль. Мужчина, получивший баротравму, самостоятельно обратился в местную ЦРБ. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение. Поврежден легковой автомобиль и выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома (МКД).

Село Головчино атаковали два дрона. Уничтожен огнем легковой автомобиль, осколками посечен грузовик. Ранен водитель легкового авто. Господин Гладков рассказал, что сотрудники Росгвардии оперативно оказали пострадавшему первую помощь и доставили в ЦРБ, где мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Пациента переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошлые сутки ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с использованием минимум 50 дронов и 38 боеприпасов. В результате ранены три мирных жителя, повреждения получили десять частных домов и квартира в МКД.

Денис Данилов