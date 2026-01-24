Reuters: Уиткофф и Кушнер после переговоров в Абу-Даби полетели в Израиль

Спецпосланник США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер после переговоров по Украине в Абу-Даби направились в Израиль. Цель поездки — встреча с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, стороны обсуждают ситуацию в секторе Газа.

В Израиль также прибыл глава Центрального командования США Брэд Купер для встречи с высокопоставленными чиновниками еврейского государства, передает The Times of Israel. Власти США и Израиля информацию пока не подтверждали.

22 января президент США Дональд Трамп подписал устав «Совета мира». Организация создана в том числе для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Ранее Вашингтон объявил о начале второго этапа урегулирования конфликта между Израилем и «Хамасом».

Вторая фаза плана предполагает разоружение палестинского движения, создание технократической администрации и реконструкцию сектора. По задумке властей США, анклав будет восстановлен с нуля, там будут построены жилые высотки, центры обработки данных и курорты.

О ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Хамасовцы получат партбилеты».