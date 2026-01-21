WSJ: Пентагон начал переброску истребителей F-15E на Ближний Восток

Пентагон США направил авианосец USS Abraham Lincoln и истребители F-15E на Ближний Восток. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц и данные отслеживания самолетов.

«Американские истребители F-15E приземлились в воскресенье (18 января.—"Ъ") в Иордании»,— указано в публикации WSJ. Кроме того, США развернут в регионе дополнительные системы противовоздушной безопасности, включая средства ПРО Patriot и Thaad.

Издание Air and Space Forces Magazine уточняет, что на авиабазе Муваффак Салти в Иордании размещены три эскадрильи F-15E Strike Eagles, способных наносить удары по наземным целям. По последним данным, в Иордании находится примерно 36 таких истребителей.

В Центральном командовании вооруженных сил США подтвердили прибытие военных самолетов на Ближний Восток. «Присутствие F-15 повышает боеготовность и способствует региональной безопасности и стабильности»,— следует из сообщения пресс-службы в X.

Напряженность на Ближнем Востоке, в частности, связана с акциями протеста в Иране, вспыхнувшими в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резкого роста цен. Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Ирана применением военной силы в случае убийства демонстрантов. Однако официально никаких решений по этому поводу американская сторона еще не приняла.

