Прокуратура Волгодонска помогла несовершеннолетней вернуть долг по зарплате

Прокуратура Волгодонска провела проверку соблюдения трудового законодательства по обращению граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что 17-летняя девушка трудилась оператором пункта выдачи заказов в Волгодонске. Трудовые отношения с несовершеннолетней сотрудницей не были оформлены должным образом. Работодатель не соблюдал требования закона о сокращенной продолжительности рабочего времени для подростков. Заработная плата выплачивалась не полностью.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Работодатель погасил задолженность перед девушкой в размере свыше 20 тыс. руб.

Валентина Любашенко